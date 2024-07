NASA astronaudid kohtusid Kuul tavatu olendiga

Ettevalmistused on juba pikka aega käimas. Hiljuti simuleerisid NASA astronaudid Kate Rubins ja Andre Douglas mitmeid «kuukõnde» Põhja-Arizona kõrbes, mille tulemusena sai kosmoseagentuur sel nädalal jagada inspireerivaid ja mõnevõrra lõbusaid fotosid .

Selle asemel, et kanda täielikult rõhu all skafandreid – mille selga panemine on tõenäoliselt väga keeruline manööver – kandsid nad varustusega seljakotte ja liikumist piiravate skafandrite makette, mis kaalusid 32 kilogrammi, tehes neist ka ebatavalise foto.