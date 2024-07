Ameerika valuarstide soovitused suvise migreeniga toimetulekuks

Tema kliinikus kaasatakse patsiente mitme teraapia katsetesse. Viimase viie aasta jooksul on edusammud ravis hõlmanud kantavaid seadmeid. FDA on heaks kiitnud neli migreeni seadet, mis edastavad elektrilisi impulsse närvidele, mis võivad põhjustada migreeni. Neid kantakse erinevates kohtades: otsmikul, kaelal, käsivarrel või peas.

Monteith ja tema kolleegid uurivad seadet, mida kantakse käsivarrel ja mis kasutab telefoni rakendust, et stimuleerida valu leevendamist. Nad uurivad ka ninaspreid, mis takistab ägedat peavaluhoogu, ja hingamisseadet täiskasvanutele, kes kannatavad migreeniaurade all.

Sarnaselt Blayale Memorialis, jälgivad nad anti-CGRP ravimite ja Botoxi kombineerimist, et näha, kas see kombinatsioon vähendab kuus esinevaid migreenipäevi. Nad juba kasutavad seda kombinatsiooni, kuid kliiniline uuring on oluline, et andmeid koguda ja neid kindlustusseltsidele esitada.

Monteithi sõnul on üks väljakutse see, et mitte kõik olemasolevad ravimid pole kindlustusega kaetud ja mõned võivad olla kulukad. Nad teevad kõik, et töötada välja paremaid strateegiaid; mõnikord on kulu ja kindlustus takistuseks ja just siin tuleb mängu eestkoste. Paljud patsiendid sõltuvad kulude katmiseks kupongiprogrammidest.

Monteith ütleb, et migreenid võivad erineda intensiivsuse, peavalu asukoha ja vallandajate poolest. Oluline on kohandada parim raviskeem patsiendile, mis võib hõlmata uuemaid ravimeetodeid, vanemaid ravimeetodeid või käitumisteraapiat, nagu elustiili muutused. See sõltub tõesti nende vajadustest ja migreeni asukohast. Samuti on oluline anda inimestele seda, mida nad tegelikult võtavad.

Tulevikus võib saada kättesaadavaks uus ravimiklass. Teadlased uurivad antikehi, mis sihivad spetsiaalselt hüpofüüsi adenülaatsüklaasi aktiveeriva peptiidi (PACAP) retseptoreid, mis võivad käivitada migreenihoo. Migreeniuuringute teadlased usuvad, et kui leitakse tõhus PACAP inhibiitor, on arstidel veel üks ravim oma ravivahendite hulka lisada.

Lõppjäreldus

Migreenihoogudega inimestel on lootust. Mõned inimesed on saavutanud vabaduse või sellele lähedase seisundi, ütleb Monteith. Kui te ei otsi abi oma migreeni jaoks, siis julgustab ta neid tungivalt alustama. Neil on nii palju uusi ravivõimalusi ja palju rohkem on tulekul. Garzon on saanud Migreenihaiguste Assotsiatsiooni eestkõnelejaks.