MIT teadlased: keel on suhtlemiseks, aga selle abil me siiski ei mõtle

Ajakirja Nature 19. juuni numbris väidavad McGovern Institute for Brain Research'i neuroteadlane Evelina Fedorenko ja tema kolleegid, et me ei kasuta keelt mõtlemiseks. Nende sõnul on keel eelkõige suhtlemise tööriist.

Fedorenko tunnistab, et keele ja mõtlemise vahel on intuitiivne seos. Paljudel inimestel on sisemine hääl, mis justkui jutustab nende mõtteid. Poleks imelik eeldada, et hea väljendusoskusega inimesed on ka selged mõtlejad. Kuid need seosed ei tõesta, et me tegelikult kasutame keelt mõtlemiseks.

Tema sõnul on mitmeid intuitsioone ja segadusi, mis on pannud inimesi kindlalt uskuma, et keel on mõtlemise vahend. Kuid kui neid niite üksikasjalikult lahti harutada, ei pea need empiirilisele uurimisele vastu.

Keele ja mõtlemise lahutamine

Sajandeid oli teaduslikult peaaegu võimatu hinnata keele rolli mõtlemise hõlbustamisel. Tänapäeval on neuro- ja kognitiivteadlastel tööriistad, mis võimaldavad seda ideed rangemalt kaaluda. Nii Fedorenko, MIT aju- ja kognitiivteadlane ning lingvist Edward Gibson kui ka California Ülikooli Berkeley kognitiivteadlane Steven Piantadosi vaatavad oma artiklis «Nature Perspective» tõendeid mõlemast valdkonnast, mis toetavad ideed, et keel on suhtlemise, mitte mõtlemise vahend.

Fedorenko sõnul on keele töötlemise mehhanismide kasutamist uurides selgunud, et need mehhanismid ei osale tegelikult mõtlemises. Samuti lisab ta, et nende mehhanismide eemaldamisel tundub, et mõtlemine jätkub probleemideta.