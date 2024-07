Soomes leidub endiselt Tšornobõli katastroofist pärinevaid radioaktiivseid aineid – sarnane olukord on ka Eestis

See, et tehislikud isotoobid looduskeskkonnas on avastatavad, iseloomustab laborite analüütilist võimekust. Kuna näiteks tseesium-137 poolestusaeg (aeg, mille jooksul pool antud radioaktiivse aine kogusest oma radioaktiivsuse tõttu teiseks aineks laguneb) on ligikaudu 30 aastat, jääb tseesium-137 looduses avastatavaks veel aastasadadeks, mis ei tähenda, et tema mõju inimesele või keskkonnale avastatav oleks. Mis omakorda ei tähenda, et inimene oma tegevuses täiendavate radioaktiivsete ainete sattumist keskkonda kontrolli all hoidma ei peaks.