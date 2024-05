Teadlased: Maa kõhus võib olla üks endine taevakeha, mis siiani maavärinaid põhjustab

Teadlased on üha enam veendunud, et umbes 4,5 miljardit aastat tagasi toimunud Maa ja Marsi-suuruse objekti, Theia, vahelise võimsa kokkupõrke tagajärjel võisid Maa sisemusse jääda «salapärased kamakad» — löök oli nii vägivaldne, et paiskas välja piisavalt materjali, et tekkis Kuu.