Paar aastat tagasi avastati, et ebanormaalsed tau-valkude kogumikud ajus on seotud Alzheimeri tõvega. Sellest ajast alates on teadlased töötanud nende toksiliste valkude kõrvaldamise nimel, mis on muutunud selle degeneratiivse haiguse tunnusmärgiks.

Nüüd on Texase Ülikooli Meditsiinikooli (UTMB) teadlased välja töötanud läbimurdelise ninasprei, mis sisaldab antikehi, mis selektiivselt tuvastavad ja eemaldavad tau-valkude kogumid, aidates taastada kognitiivset funktsiooni.

«Ninasprei lähenemine avab uusi võimalusi mitteinvasiivseks tau-valkude kuhjumist ravivate antikehade otse ajju toimetamiseks ja see annab lootust paljudele neurodegeneratiivsetele haigustele,» ütles dr Rakez Kayed, UTMB neuroloogia osakonna professor ja uuringu juhtivautor. See uurimus toob esile nasaalse tau immunoteraapia potentsiaali efektiivselt sihtida rakusiseseid tau-valkude kogumeid – peamist neurodegeneratsiooni ja kognitiivse languse põhjustajat haigustes nagu Alzheimer ja teised tauopaatiad.

Terves ajus stabiliseerivad tau valgud mikrotuubuleid, mis pakuvad rakkudele toestust ja aitavad transportida toitaineid. Kuid kui need valgud aga valesti kokku volditakse, võivad need moodustada neurofibrillaarsed valgud, mis häirivad neuronite funktsiooni ja aitavad kaasa kognitiivsele langusele. Varasemates uuringutes on leitud, et haiguse progresseerumine toimub läbi nn külvimehhanismi, kus toksilised tau seemnevalgud vabanevad rakust rakkudevaheliss keskkonda, kus nad paljunevad ja loovad endasarnaseid juurde.