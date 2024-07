Marsikulgur leidis kummalise kivi – sellel on elu jälgi

Kulguri pardal olevate mõõteriistadega tehtud analüüs näitab, et kivimil on omadusi, mis vastavad iidse elu võimaliku tunnuse määratlusele.

Kivimil on keemilised omadused ja struktuurid, mis võivad olla moodustunud elutegevuse poolt miljardeid aastaid tagasi, kui selles uuritavas piirkonnas leidus voolavat vett.

Teadusrühm kaalub ka muid seletusi täheldatud tunnustele ning edasised uurimissammud on vajalikud, et teha kindlaks, kas iidne elu on tõsiseltvõetav selgitus.

Marsi kulguri 21. juulil kogutud 22. kivisüdameproov võeti Neretva Vallise põhjapoolsest servast, mis on 400 meetri laiune iidne jõeorg, mille Jezero kraatrisse voolav vesi ammu kujundas.

NASA Rover Perseverance kasutas oma Mastcam-Z instrumenti, et jäädvustada see 360-kraadine panoraam Marsi piirkonnast «Bright Angel», kus miljardeid aastaid tagasi voolas iidne jõgi. «Cheyava Falls» avastati piirkonna keskelt veidi paremal, umbes 110 meetri kaugusel kulgurist. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

«Perseverance'i marsruut on kavandatud nii, et see suunduks piirkondadesse, kus on potentsiaali huvitavate teaduslike proovide saamiseks,» ütles NASA Washingtoni peakorteris asuva teadusmissioonide direktoraadi abihaldur Nicola Fox. «See reis läbi Neretva Vallise jõesängi tasus end ära, sest me leidsime midagi, mida me varem ei ole näinud, mis annab meie teadlastele nii mõndagi uurimiseks.»

NASA Rover Perseverance on Marsi kivimites teinud väga olulisi tähelepanekuid, mis edasiste uuringute abil võivad tõestada, et Marsil oli kauges minevikus elu.

Cheyava Fallsi mitmekordne sondeerimine kosmoseaparaadi SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) seadmega näitab, et see sisaldab orgaanilisi ühendeid. Kuigi selliseid süsinikupõhiseid molekule peetakse elu tekke alustaladeks, võivad need moodustuda ka mittebioloogiliste protsesside käigus.