Video Britid katsetasid järjekordset laserrelva: nokib droone taevalaotusest edukalt

Laserrelvade kasutamine tänapäevasel lahinguväljal kujutab endast uuenduslikku muutust sõjatehnoloogias, pakkudes enneolematut täpsust ja tõhusust sihtimisel ja lahingutegevuses. Erinevalt tavalisest laskemoonast võivad laserrelvad tabada sihtmärke valguskiirusega, vähendades oluliselt reageerimisaega ja suurendades tõenäosust, et ohud neutraliseeritakse enne, kui need suudavad kujutada endast suuremat ohtu.

Tänu sellisele täpsele sihtimisvõimele on kõrvalised kahjud minimaalsed, mis muudab laserrelvad eriti väärtuslikuks linnavõitluses, kus võitlejate ja tsiviilelanike eristamine on väga oluline. Lisaks pakuvad laserid praktiliselt piiramatut laskemoona varu niikaua, kui on olemas energia, kõrvaldades logistilised probleemid, mis on seotud traditsioonilise laskemoona transpordi ja varustamisega.