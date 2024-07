HALB OSUTUS HEAKS Väljasuremisohus näriline leidis rikkaliku toidulaua, milleks on sootuks üllatuslik valik

Nad võrdlesid söödud taimede proportsiooni potentsiaalsete toidutaimede kättesaadavusega piirkonnas. Tulemused näitasid, et kuigi Aafrika pukspuu, mis on Lõuna-Aafrikast pärit maavitsaliste sugukonda kuuluv põõsas, moodustab vaid umbes kümnendiku piirkonna taimestikust, moodustab see siiski üle poole kojarottide toidulauast.

Lisaks täheldati, et kojarotid esinevad rohkem piirkondades, kus Aafrika pukspuu on levinum, kasutades seda pesitsemiseks ja varjumiseks.

Flindersi Ülikooli dotsent Vera Weisbecker ütles, et kuigi Aafrika pukspuu on Austraalia bioloogilisele mitmekesisusele väga kahjulik, on see haruldase imetaja puhul andnud häid tulemusi, võimaldades tal elada umbrohust kahjustatud elupaigas.