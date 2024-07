Raugad lebavad selili metsateedel ja surevad vaikuses

Metsasitikatega (Anoplotrupes stercorosus) on aga sedapuhku lood sootuks teised. Tegemist on loodusteadlase Urmas Tartese väiteil raukadega, kel elu viimased hetked läbida ning selilioleku põhjuseks on arvatavad neuroloogilised häired.

Nende kõhuliaitamisest pole erilist abi, sest järgmisel hetkel on nad samas seisus. Võib ju oletada, et evolutsiooniliselt teevad nad sel moel end võimalikele neist toitjatele paremini kättesaadavaiks – aineringlus peab toimima.

Metsasitikad on levinud kõikjal Euroopas. Levila ulatub 67. põhjalaiuskraadini ja mägedes 2 km kõrgusele. Eesti metsades on ta tavaline. Täiskasvanud isend on 12–20 mm pikk, pealtpoolt sinkjasmust ja altpoolt metalliksinine. Kattetiibadel on tillukestest täppidest koosnevad soonekesed. Ta toitub sõnnikust, mädanenud seentest ja puude mahlast.