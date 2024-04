UURING OXFORDIST: kui inimesed üleilmselt koostööle ei pöördu, ongi «hambad»

Uuringu esimene autor Lukas Reinhardt (globaalse kooskõla labori juht sotsiaalse sidususe uurimiskeskuses (Centre for the Study of Social Cohesion ehk CSSC) Oxfordi ülikool) sõnas: «Meie versus nemad mõtlemine on paljudes kohtades maailmas tõusuteel, võimendades konflikte ja raskendades lahenduste leidmist pakilistele globaalsetele probleemidele. Meie uurimus näitab siiski, et on võimalik edendada jagatud globaalset identiteeti, mis võiks hõlbustada koostööd globaalsel tasandil. Meie leidude praktilised tagajärjed poliitikakujundajatele, valitsusvälistele organisatsioonidele, poliitikutele ja aktivistidele on laiaulatuslikud.»