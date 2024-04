VÕIKAD VAATEPILDID ⟩ Nepali sõjavägi koristab laipu ja prügi sealt, kus sõda pole olnudki

Nepali võimud on hiljuti kehtestanud uued reeglid, et piirata prügiprobleemi Everestil. Vahepeal on 8848-meetrine tipp siiski prahti täis. Sel nädalal alustavad Nepali sõdurid mäel oma iga-aastast koristuskampaaniat. Pühapäeval, 14. aprillil saabusid Everest Base Campi 12 Nepali sõjaväelast, et alustada selle aasta mäekoristuskampaaniat, mis on algatatud koostöös Unileveriga aastal 2019, teatab CNNi ajakirjanik Lilit Marcus.