Austraaliast leiti senitundmatu loom ja ta sai nimeks Voldemort – loe, kellega tegu

Lääne-Austraalia ülikooli (University of Western Australia ehk UWA) meeskond dr Mark Wongi juhtimisel puuris pinnasesse 25 meetri sügavuse augu ning langetas seejärel sinna võrgu. Teadlased tõmbasid võrku aeglaselt üles, lastes sellel augu seinu kraapida. Seda tehnikat kasutades, mida tuntakse «maapõue kraapimisena» (ingl subterranean scraping), õnnestus neil koguda vaid paar sipelgat. Võrreldes teiste Leptanilla liikidega on kogutud isenditel erakordselt peenikesed kehad ning äärmiselt peened tundlad ja jalad.

Leptanilla voldemorti sipelgad on vaid üks kuni kaks millimeetrit pikad, kahvatud ja pimedad. See viimane omadus on tingitud asjaolust, et erinevalt enamikust teistest sipelgatest veedavad Leptanillad kogu oma elu maa all.