Kas liigne osoon õhus võib panna kärbsed sääskedega seksima?

Putukate feromoonid on lõhnamolekulid, mis on olulised liigisisese keemilise suhtluse jaoks. Nanji Jiangi, Bill Hanssoni ja Markus Knadeni juhitud uurimisrühm evolutsioonilise neuroetoloogia osakonnast Max Plancki Keemilise Ökoloogia Instituudis (Max Planck Institute for Chemical Ecology) on varem näidanud, kuidas kõrgenenud osooni tase tõsiselt häirib keemilist suhtlust kärbse erinevate sugupoolte vahel