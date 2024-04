Roosa elevant on päriselt olemas ⟩ Aafrikas kasvab haruldane albiino elevandipoeg

Elevandid on tavaliselt halli värvi, kuid sellel väikesel Loxodonta sugukonda kuuluval elevandil on roosa nahk ja heledad karvad, mis on tingitud pärilikust haigusest nimega albinism. See on geneetiline häire, mis peatab silmade, karvade ja naha pigmentatsiooni eest vastutava molekuli, melaniini tootmise.