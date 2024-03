Koerad saavadki asjadest aru – sõna otseses mõttes

Kuigi on üldteada, et teie koer õpib istuma, kui ütlete «istu», ja tulema, kui teda kutsute, on 22. märtsil ajakirjas Current Biology avaldatud uuring toonud päevavalgele ootamatu avastuse. Nimelt paistab, et koerad üldiselt teavad ka seda, et teatud sõnad «tähendavad» teatud objekte. Kui koerad neid sõnu kuulevad, viitavad ajuaktiivsuse salvestused, et nende meeles aktiveerub vastav vaimne esindatus.