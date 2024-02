Üks elumuutvamaid perioode on naiste jaoks perimenopaus mis algab esimeste muutuste/sümptomite tekkimisega ning kestab kuni menopausini. See periood võib olenevalt inimesest kesta paar aastat, aga ka isegi 10–15 aastat.

Uued avastused menstruaaltsüklite kohta paljastavad, et vanuse kasvades muutuvad need ettearvamatumaks ja kontrollimatumaks. Paraku on aga paljud naised menstruaaltervisest väheteadlikud, millest on teadlaste sõnul vaja laiemalt rääkida.