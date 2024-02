NEW SCIENTIST ⟩ Kõige väiksemad ohtlikud elavad asukad üllatavad isegi teadlasi

Teadlased on hiljuti leidnud seni teadmata tüüpi paljunemisvõimelisi struktuure, mida nimetatakse «obeliskideks». Nende eksisteerimine on küll tõestatud, kuid nende täpne roll ja mõju on endiselt jäänud mõistatuseks. Kas need on samm edasi meditsiinirevolutsiooni suunas või hoopis ohtlikud nakkusallikad, mida tuleks karta?