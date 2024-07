Nagu juukselõikus koos massaažiga: neerusiirdamine tehti päevaga ja patsient oli õhtuks kodus

Northwestern Medicine'i arstid Illinoisis on saavutanud meditsiinilise läbimurde, mis võib oluliselt lihtsustada elundisiirdamisi. Nad suutsid teha neerusiirdamise 28-aastasel mehel ilma üldanesteesiata. Operatsioon õnnestus nii hästi, et mees lasti haiglast välja vähem kui päev pärast protseduuri ja ta on kiiresti tagasi pöördumas oma tavapärase elu juurde.