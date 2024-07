Põrgu lahti Amazonases lõõmavad viimase 20 aasta rängimad metsatulekahjud

Alates 1998. aastast, mil Brasiilia riiklik kosmoseuuringute instituut (INPE) alustas andmete kogumist, on ainult kahel aastal – 2003 ja 2004 – jaanuarist juunini toimunud rohkem metsatulekahjusid. President Luiz Inácio Lula da Silva valitsuse jaoks on olukord ebameeldiv, sest tulekahjude arv kasvab, hoolimata sellest, et Amazonase metsade hävitamine on vähenenud. INPE andmetel on metsade raadamise all olev pindala vähenenud 1. jaanuarist kuni 21. juunini 42% võrreldes 2023. aasta sama perioodiga.

Lula on lubanud lõpetada ebaseadusliku metsade raadamise Amazonase metsas aastaks 2030. Tema paremäärmusliku eelkäija Jair Bolsonaro ajal oli olukord märgatavalt halvenenud. Greenpeace'i Brasiilia haru esindaja Romulo Batista sõnul on kliimamuutused metsatulekahjude arvu tõusule kaasa aidanud. Batista selgitas AFP-le, et enamik Brasiilia looduslikke režiime on sademete puuduse tõttu stressis. Keskkond on kuivem ja seega on taimestik kuivem ning tulekahjude suhtes haavatavam. Ta lisas, et enamik metsatulekahjusid ei ole tõenäoliselt spontaansed, näiteks välgutabamuse põhjustatud, vaid on tekkinud inimtegevuse, eriti põllumajandusliku põletamise tagajärjel.

Suitsupilved Amazonase vihmametsas Kuikuro territooriumil Xingu rahvuspargis, Mato Grossos, Brasiilias. Foto: Paulo Whitaker