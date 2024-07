NASA sai Maast mööda tuhisenud tapjaasteroidid pildile

Esimene ja suurem asteroid, 2011 UL21, jõudis Maast 6,5 miljoni kilomeetri kaugusele, mis on umbes 17 korda kaugemal kui Kuu. NASA jäädvustas peaaegu kilomeetrise läbimõõduga kosmosekivist ähmaseid pilte. Tulemused näitavad, et 2011 UL21 on kerakujuline ja selle ümber tiirleb väike kuutükike.

Need seitse radarivaatlust, mis on tehtud Deep Space Networki Goldstone'i päikesesüsteemi radariga, näitavad asteroidi 2011 UL21 selle 27. juuni lähenemise ajal Maale umbes 6,5 miljoni kilomeetri kauguselt. Asteroid ja tema väike kuu («hele täpp»).

NASA avastas 2011 UL21 umbes 13 aastat tagasi. See oli esimene kord, kui asteroid oli Maale piisavalt lähedal, et seda radariga jäädvustada. NASA andmetel on tavaline, et 2011 UL21-suurusel asteroidil on oma kaaslane. Antud juhul tiirleb see kaaslane umbes kolme kilomeetri kaugusel emakehast.