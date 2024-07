USA raviamet kiitis heaks varajase Alzheimeri ravimi

Ravimit nimega Kisunla peaksid kasutama patsiendid, kellel on «kerge kognitiivne häire või kerge dementsuse staadium», teatas FDA oma avalduses ravimi heakskiitmisest.

Kisunla kaubaärgi all toodetava ravimi sisuks on monoklonaalsed antikehad – donanemab-azbt – ja lisandub vaid käputäie teiste ravimitega, mis on praegu USA-s Alzheimeri tõve raviks heaks kiidetud. Haigus mõjutab juba enam kui 6,5 miljonit ameeriklast.