Mees sai mesilaselt silma nõelata – loe ja vaata, mis põrgu siis lahti läks

Mesilase ja herilase nõelad on ogalised, mis tähendab, et need võivad «läbi saagida» silma kudesid. Lisaks vabastavad need mürki, mis võib tungida sügavale silma geeljasse massi, paljastades silma tagaosa toksiinidele ja käivitades immuunreaktsiooni.

Nõela eemaldamine võib peatada immuunreaktsiooni ja parandada sümptomeid, kuid see ei pruugi kõigil juhtudel olla vajalik või soovitatav. Umbes 90% mesilase mürgist süstitakse esimese 30 sekundi jooksul pärast nõelamist ja kui nõela ei saa kergesti eemaldada võib see vajada operatsiooni. Mõned oftalmoloogid arvavad, et see tuleks jätta oma kohale, kartes suurema kahju tekitamist.

On mitmeid juhtumiuuringuid, kus nõelad jäävad silma ja nägemine püsib hea, hoolimata võõrkeha olemasolust. Näiteks ühes 1970ndatel avaldatud juhtumiuuringus oli patsiendil mesilase nõel sarvkestas 28 aastat ilma, et oleks tekitanud nägemisprobleeme.

Selles hiljutises näites õnnestus nõel õnneks eemaldada ilma täiendavat kahju tekitamata.

Juhtumiuuring avaldati ajakirjas The New England Journal of Medicine.