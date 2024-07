Kui sellised veel tänagi elaksid, oleks ujumaminek paras surmatrikk

See umbes 2,5 meetri pikkune olend omas tohutut, tualetipoti kujulist pead ja hirmuäratavaid, omavahel seotud hambaid. Ta varitses külmas, soises vees ja järvedes, hoides oma suud lahti, et oma võimsate lõugadega kinni püüda mis tahes saaki, kes piisavalt hooletult tema lähedalt mööda ujus. Gaiasia jennyae oli tõenäoliselt oma ökosüsteemi tippkiskja ja üks suurimaid maismaakiskjaid tol ajal.

Namiibiast leiti nelja G. jennyae isendi kivistunud skeleti fragmente. «Kui me leidsime selle tohutu isendi, mis lebas lihtsalt hiiglasliku kivistisena, oli see tõesti šokeeriv,» ütles uurimistöö juhtautor professor Claudia Marsicano Buenos Airese ülikoolist, kes osales fossiili väljakaevamisel.

See avastus näitab, et vaatamata karmile kliimale kasvasid nendes külmades soodes suured kiskjad. Fossiilid näitavad suuremat sarnasust iidsemate selgroogsete loomadega, samas kui soojemates ja kuivemates piirkondades näib, et loomad hargnesid uutesse vormidesse, mis lõpuks viis imetajate, roomajate ja kahepaiksete tekkimiseni.

Chicago Fieldi muuseumi teadlase ja artikli kaasautori Jason Pardo sõnul oli kaugel lõunaosas toimuv väga erinev sellest, mis toimus ekvaatoril. «See on oluline, sest sel ajal tekkis palju loomarühmi, mille päritolu me tegelikult ei tea. Mida rohkem me uurime, seda rohkem võime leida vastuseid nende peamiste loomarühmade kohta, mis on meile olulised, nagu imetajate ja tänapäevaste roomajate esivanemad,» ütles Pardo.