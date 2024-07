NEW SCIENTIST Päikeseenergia buum varjutab toitvat põllumaad

Teadlased kasutasid satelliidipilte, et tuvastada, kuhu üle maailma on päikesepaneelid paigaldatud ja arvutasid selle mõju toidutootmisele. Wu Xiao sõnul paljastab nende uuring päikesepaneelide hulga hüppelise kasvu põllumaadel.

2018. aastal põhjustas see toidutootmises kaotuse umbes nelja petakalori ulatuses, mis on kogus, millega suudaks ära toita 4,3 miljonit inimest aastas. Teaduslikus mõttes on igapäevaelus kasutatav «kalor» tegelikult 1000 kalorit, samas kui petakalor on miljon miljardit kalorit.