Hiina avas esmakordselt Kuu tagaküljelt toodud proovide kapsli

Proovid sorteeritakse ja seejärel uurivad neid teadlased üle kogu Hiina, kes on taotlenud ligipääsu. Pärast kahe aasta möödumist võib see ligipääs avaneda ka rahvusvahelistele teadlastele.

Sageli nimetatakse Kuu tagakülge «pimedaks pooleks», kuid tegelikult saab see umbes sama palju päikesevalgust kui teine pool. Siiski on märkimisväärsed erinevused kahe poole vahel, mis ilmnesid pärast esimeste kosmosereiside algust.

Kuigi Kuu tagakülg on tugevalt kraatritega kaetud, puuduvad seal sügavad basseinid ja «Kuu mered», mida on näha Kuu alati maa poole jääval küljel ning selle koor on Gravity Recovery and Interior Laboratory missiooni andmete järgi 2012. aastal mõõdetuna paksem. Samuti tundub see olevat kummaliselt juhtivam.