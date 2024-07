Nelja dollari eest ostetud vaas osutus iidseks maiade esemeks – sa ei usu, mis edasi sai

Dozier ostis vaasi kohalikust kasutatud asjade kauplusest ja jättis selle aastateks oma koju seisma. Ta arvas esmalt, et vaas on vana – kuid mitte rohkem kui kolm aastakümmet. Kõik muutus, kui ta külastas Mehhiko riiklikku antropoloogiamuuseumi ja märkas, et tema kodus olev vaas sarnaneb muuseumis väljapandud iidsete esemetega. Seejärel saatis Dozier ekspertidele vaasi pildid koos mõõtmete kirjeldusega. Pärast vaasi uurimist kinnitasid eksperdid, et see on umbes 1200 aastat vana ja pärineb maiade tsivilisatsiooni kõrgajast, ajavahemikust 200–800 aastat pKr.

Dozier oli algul segaduses ja mõtiskles, mida teha, kuid otsustas vaasi tagastada. Riiklik antropoloogiamuuseum vastas, et tal on tõepoolest ehtne reliikvia, mida Mehhiko tahab tagasi saada. Ta võttis ühendust Mehhiko valitsusega ja andis vaasi üle, et see saaks osaks riikliku muuseumi kollektsioonist. «Selle tagasiandmine tundub palju õigem, kui oleksin selle pannud eBaysse ja saanud hulga raha,» ütles Dozier kohalikule uudisteagentuurile WUSA.

Anne Lee Dozier (keskel) seisab Mehhiko suursaadiku Esteban Moctezuma Barragáni (paremal) kõrval pidulikul tänuüritusel, mille käigus Dozier tagastas Mehhikole iidse maiade vaasi. Foto: Embassy of Mexico in the U.S.

Mehhiko suursaadik Ameerika Ühendriikides, Esteban Moctezuma Barragán, väljendas sotsiaalmeedias Dozierile tänu, öeldes: «Hinnaline tunnistus meie maiade ajaloost naaseb koju.» Ta lisas, et tänu Dozieri heateole jõuab see ajalooline pärl riigi muuseumikogudesse.

Dozier, kes on kolme väikese poisi ema, tunnistas, et on rõõmus, et sai vaasi ohutult tagastada. «Ma soovin, et see jõuaks tagasi oma õigele kohale – sinna, kuhu see kuulub,» ütles ta, «kuid ma tahan seda ka majast minema saada, sest mul on kolm väikest poissi ja ma olin hirmul, et 2000 aastat hiljem oleksin mina see, kes vaasi ära lõhub.»

Täpsed üksikasjad selle kohta, kuidas vaas Marylandi vanakraamipoe riiulile sattus, ei ole veel selged.