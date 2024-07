Teadlased: leidsime geeni, mis võimaldab vähil kehas levida

Mehhanistlikult võimaldab geeni ekspressioon metastaatilistel vähirakkudel muuta oma ümbritsevat keskkonda, et nad saaksid kasvada uutes kehapiirkondades. Tulemused on avaldatud ajakirjas Nature Cell Biology.

«Meie tulemused viitavad potentsiaalselt uutele ravivõimalustele, mis on suunatud spetsiaalselt metastaatilise vähi vastu,» ütles vanemautor Raul Mostoslavsky, MD, Ph.D., kes on Mass General Cancer Centeri Krantz Family Center for Cancer Research teadusdirektor.

Nendes katsetes ei mõjutanud Gstt1 geeni vaigistamine hiirte primaarseid kasvajarakke, kuid see võttis metastaatilistelt vähirakkudelt võime kasvada ja levida. See blokeeris ka kasvu kahes metastaatilisest inimese pankrease vähirakkude liinis.

Gstt1 kodeerib ensüümi, mis on superperekonna liige, osaledes muude funktsioonide hulgas rakkude kaitsmises toksiinide eest. Mehhanistlikud uuringud näitasid, et Gstt1 ensüüm põhjustab metastaatilistel vähirakkudel proteiini nimega fibronektiin modifitseerimist ja eritamist, mis on vajalik selleks, et rakud saaksid kinnituda rakuvälisele maatriksile – suurele võrgustikule proteiinidest ja muudest molekulidest, mis ümbritsevad, toetavad ja annavad struktuuri keha rakkudele ja kudedele.