Meie Linnutee galaktika põrkas millegi suurega kokku üsna hiljuti – Maa oli siis juba olemas

Linnutee on oma massi saavutanud tänu kokkupõrgetele ja ühinemistele teiste galaktikatega. See on kaootiline protsess, mida täheldame ka teiste galaktikate puhul kogu Universumis. Praegu näeme, kuidas Linnutee neelab oma kahte satelliitgalaktikat, Suurt ja Väikest Magalhãesi Pilve. Nende saatus on tõenäoliselt juba määratud ja nad ühinevad meie galaktikaga.

See uus teadmine meie galaktilise ajaloo kohta pärineb ESA Gaia missioonilt. 2013. aastal käivitatud Gaia kaardistab usinasti miljardit astronoomilist objekti, peamiselt tähti. Gaia mõõdab neid pidevalt, et määrata nende täpseid asukohti ja liikumisi.

Ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud uus artikkel pealkirjaga «Viimase suure ühinemise jäänused on dünaamiliselt noored» esitleb neid leide. Peamine autor on Thomas Donlon, järeldoktor füüsika ja astronoomia alal Alabama Ülikoolis Huntsville'is. Donlon on Linnutee ühinemisi uurinud juba mitu aastat ja avaldanud ka teisi töid sellel teemal.

Iga kord, kui teine galaktika põrkub ja ühineb Linnuteega, jätab see maha «kortsud» (wrinkles). See on üldtermin mitut tüüpi morfoloogiate jaoks, sealhulgas faasiruumide voldid (phase space folds), kaustikud (caustics), chevronid (chevrons) ja kestad (shells).

Need kortsud liiguvad erinevate tähegruppide vahel Linnutees, mõjutades tähe liikumist ruumis. Mõõtes täpselt tähtede positsioone ja kiiruseid, suudab Gaia tuvastada kortse, viimase suure ühinemise jälgi.