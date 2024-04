20 levinud vandenõuteooriat Esimesed neli: salapärane lõhkamine, kuninglik mõrv, teadvuse kontroll ja kosmilne bluff

9/11 vandenõud

Terrorirünnakud kui Osama bin Ladeni ja tema meeskonna vandenõu9/11 terrorirünnakud New Yorgis ja Pentagonis on ülekaalukate tõenditega tõestatult Osama bin Ladeni ja peamiselt Saudi Araabiast pärit kaaperdajate sooritatud vandenõu. Sellest hoolimata on vandenõuteoreetikutel palju keerukamaid seletusi, kaasates isegi USA tolleaegse presidendi George Bushi, asepresident Dick Cheney ja Bushi nõuandjad.