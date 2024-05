Ukraina asus tootma tapvaid droone – need suudavad toimida ka sellistes oludes

Juba UMEX 2022 messil tutvustas Ukroboronprom drooni nimega UJ-32 LASTIVKA. See mitmeotstarbeline varitsusrelv on loodud töötama igasugustes ilmastikutingimustes ja isegi elektrooniliste vastumeetmete keskkonnas. UJ-32 on mõeldud liikumatute sihtmärkide ründamiseks nii maal kui vees. Selle oluliseks omaduseks on võime reaalajas muuta või tühistada lennumissiooni. Samuti saab see töötada «parve» režiimis, mis võimaldab mitmel relval koordineerida lööke ühele sihtmärgile või suunata need iseseisvalt erinevatele sihtmärkidele.