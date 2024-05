PREESTRID KIMBATUSES Ei saagi enam öelda, et mullast oled võetud ja mullaks pead saama

Tihti aga leitakse, et kehad, mis üles kaevatakse, on nüüd täielikult mumifitseerunud, enamgi veel - säilinud na ka rõivad, rääkimata juustest ja isegi silmamunadest, mis on tavaliselt olnud kõige esimesed lagunevad kehaosad.

«Kui see kõik algas, siis inimesed väga ei uskunud, mis toimub,» räägib surnuaia muuseumi giid Rocío Vergara. Alguses arvati, et tegemist on üksikjuhtumitega, kuid aja jooksul on muutunud üha tavalisemaks kehade leidmine sellises seisukorras.