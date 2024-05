Lockheed Martin Me ehitame salajast ja nähtamatut tankimislennukit

Lockheed Martini Skunk Works on avaldanud esimese pildi oma uuenduslikust varg-tankurlennukist, mis on mõeldud USA ja liitlaste sõjalennukite tankimiseks pikamaa lahingutsoonides. Skunk Worksi tankerlennuk võib täita mitut rolli, sealhulgas tegutseda elektroonilise sõjapidamise ja võrguplatvormina ja on suuteline ise relvastust ja droone käiku laskma.