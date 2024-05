Vaikse ookeani «kuumale mullile» on leitud põhjus

Alates 2010. aastast on Vaikse ookeani ebatavaliselt soojad laigud, mida tuntakse «kuumade mullidena», avaldanud kahjulikku mõju mere ökosüsteemidele. Nüüd on teadlased võib-olla leidnud põhjuse, miks need soojad laigud pidevalt tekivad, vahendab sciencealert.com.