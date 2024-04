Inimene pole siiski hiir – vähemalt selles osas, mis puudutab aju ja mõtlemist

Neokorteks, mis on oluline inimintelligentsust hoidev struktuur, on vähem kui viis millimeetrit paks. Selles ajukoore välimises kihis töötlevad 20 miljardit neuronit lugematuid sensoorseid tajusid, planeerivad tegevusi ja on meie teadvuse aluseks. Kuidas need neuronid kogu seda keerukat infot töötlevad? See sõltub suuresti sellest, kuidas nad omavahel «ühendatud» on.