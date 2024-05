NEW SCIENTIST Teadlastele tundub, et leetrite immuunsus väheneb

Tundub, et kaitsetase langeb aastas väga vähesel määral, mis võib seletada, miks üha suurem hulk inimesi haigestub leetritesse, hoolimata sellest, et neil on varases lapsepõlves kaks vaktsiini selle haiguse vastu tehtud. Kuid isegi sellise languse korral oleksid vaktsiinisüstid 30-aastaseks saades 97 protsenti tõhusad.