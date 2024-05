Sellesse Toyota Mirai vesinikupaaki (paremal) võib tänu mangaanile jõuda vesinik palju odavamalt, nii et see muutuks lõpuks konkurentsivõimelisemaks võrreldes fossiilkütustega.

Kas mangaan on rohelise vesiniku tuleviku saladus? RIKENi jätkusuutlike ressursside teaduskeskuse teadlased Jaapanist on ilmselt leidnud lahenduse, kuidas muuta vesinikkütuse tootmine väga palju odavamaks. Tundub, et saladus peitub mangaani lisamises üliharuldasele iriidiumile, mida tänapäeval tavaliselt kasutatakse.