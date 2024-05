See droon on nagu reaktiivmootoriga Šveitsi armee nuga

Mayman Aerospace esitles oma uut droonitüüpi, mis on varustatud reaktiivmootoritega ja suudab vertikaalselt õhku tõusta ning maanduda. See droon on AIga varustatud ja võimeline kiirusega kuni 800 km/h transportima erinevaid koormaid, alates meditsiinitarvikutest kuni Hellfire-rakettideni, kõik ühes kompaktses õhusõidukis.