Uuringusse kaasati 59 000 inimest 63 riigist, sealhulgas Norrast. «Uuringumeeskond lõi selle rakenduse, mis aitab tõsta ülemaailmset teadlikkust kliimamuutustest ja kliimaalasest tegevusest. On tähtis rõhutada neid sõnumeid, mida uuringud on tõhusaks pidanud,» ütleb Isabel Richter, Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (University of Science and Technology ehk NTNU) psühholoogiaosakonna dotsent.