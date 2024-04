NASA kosmosepurjekas heiskas lõpuks purje - loe, kuidas läks

Päikesepurjekad võivad tähistada kosmoselendude uut ajastut: esialgu küll hakkab tuuleke purje väga aeglaselt tõukama, kuid kiirendus on peaaegu lõpmatu, nii et väga pikkadeks kosmosereidieks võib niimoodi koguda päris hea hoo.

Kolmapäeval välja saadetud Rocket Labi rakett Electron toimetas orbiidile NASA uuendusliku komposiitmaterjalist päikesepurje süsteemi (Advanced Composite Solar Sail System), mis peab näitama, kas suurte päikesepurjede kasutuselevõtt on mõistlik. Lend toimub madalal Maa orbiidil ja stardile järgnenud päeval kinnitas NASA, et nad on edukalt avanud 9 meetri laiuse purje.