Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski pälvis teadustöö eest Põhjamaade kuldse autasu

Järjekorras kümnenda medali saanud Jarek Kurnitski sõnul nägi ta oma nime suure üllatusena ventilatsiooni absoluutsete suurmeeste kõrval: «Kõik nad on toonud midagi oluliselt uut ventilatsiooni teooriasse. Ju siis ka minu uus ventilatsiooni valem sobitub samasse ritta.»

Auhind anti Eesti tippteadlasele üle kolmapäeval, 24. aprillil Stockholmis toimunud Roomventi konverentsil. Põhjamaades välja antav Rydbergi kuldmedal on teadlastele erakordselt suur tunnustus, mida seni pole ükski eestlane saanud.

Kurnitski puhul tõsteti esile tema silmapaistvat panust ventilatsiooni ja siseõhuga seotud uurimis- ja arendustöösse. Siseõhus levivate haigustekitajate riski vähendavad ventilatsioonilahendused tõusid esile just koroonapandeemia ajal.

SCANVAC, mis lühendina tähendab Skandinaavia kütte-, ventilatsiooni- ja sanitaartehnika assotsiatsioonide ühendust, annab medalit välja ainult kord kahe aasta jooksul. Kuldmedal on nime saanud kütte- ja ventilatsioonitehnika professor John Anders Rydbergi (1908–1986) järgi austamaks tema algatatud ventilatsioonialast teadustööd 20. sajandi keskpaigas.

Jarek Kurnitski on Tallinna Tehnikaülikooli ja Aalto Ülikooli professor ning REHVA tehnoloogia- ja teaduskomitee esimees. REHVA on Euroopa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse erialaühenduste katusorganisatsioon, mis esindab enam kui 120 000 vastava valdkonna inseneri ja energiaeksperti. Ta on ka Eesti Energiatõhususe Tippkeskuse juht ja mõlema ülikooli juures tegutseva liginullenergiahoonete NZEB uurimisrühma juht.