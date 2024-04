TÕSINE MÖÖDALASK Kliimamudelitest on välja jäänud üks süsinikuallikas ja seal on seda tuhandeid miljardeid tonne.

Hiljuti ajakirjas Science avaldatud uuringust selgub, et mullas on rohkem mineraalset süsinikku, kui varem arvati, mis võib oluliselt mõjutada Maa süsinikuringet. Austraalias võetud üle 200 000 mullaproovi analüüsi näitas, et mulla ülemised kaks meetrit sisaldavad ligikaudu 2,3 triljonit tonni mineraalset süsinikku, mis on viis korda rohkem kui kogu maailma maismaataimestikus. Järgmise 30 aasta jooksul võib sellest vabaneda umbes 23 miljardit tonni, mille mõju Maa vetele ja atmosfäärile on hetkel raskesti hoomatav.