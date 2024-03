«Tegemist oli pöörase plaaniga, et luua massiliselt eriti kogukaid hübriidlammaste liike, et neid saaks müüa ja hiljem küttida kui trofeesid,» sõnas Todd Kim, justiitsministeeriumi keskkonna- ja loodusvarade osakonna (Environment and Natural Resources Division – ENRD) abiprokurör. Schubarth Ranch on 87 hektari suurune alternatiive kariloomakasvatuse rantšo Vaughnis, kus see kõik aset leidis.