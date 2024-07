VAATA VIDEOT Füüsik avastas duši all midagi ebatavalist – kas tegu on uue loodusnähtusega?

See ei olnud just täpselt «heureka» moment, kuna mõte ei tulnud äkitselt vannis, nagu Archimedesel. Kuid just duši all märkas Yariv esimest korda midagi ebatavalist dušiotsiku käitumises, kui see rippus vooliku otsas. Yarivile – teadlasele, kes on üle 70 aasta oma karjäärist uurinud laineid ja nende omadusi – oli see dušiotsik rohkem kui lihtsalt veejuga pritsiv ese. See oli osa võnkuvast süsteemist.

Võnkumised on rütmilised või perioodilised muutused kõikjal meie ümber. Mere tõus ja mõõn on võnkumine. Kitarrikeele vibratsioonid on võnkumised. Isegi valgus on kvantteooria järgi võnkumine.

Yariv täheldas, et kui ta suurendada veevoolu duši all, hakkas süsteem käituma ootamatult. Ta nägi kaherežiimilist kompleksset võnkumist – kaks erinevat võnkumist olid üksteisega sünkroonis. Kui dušiotsik kõikus edasi-tagasi nagu pendel, siis samal ajal keerles see ühes ja teises suunas. Oli selge, et need kaks võnkumisrežiimi juhtisid teineteist, kuna ühe summutamine põhjustas kohe teise režiimi võnkumise lakkamise.

Peale selle täheldas Yariv, et ühine võnkumine oli ennustatavalt ebastabiilne. Kui veesurve jõudis teatud läveni, suurenes võnkumise amplituud pidevalt, isegi kui veevool jäi muutumatuks.