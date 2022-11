Meil on uued mõõdud - Maa kaalub nüüd 6 ronnagrammi

Alates SI-süsteemi loomisest 1960. aastal on teaduses hakanud vaja minema üha rohkem eesliiteid. Viimati võeti uued eesliited - zetta (1021) ja jotta (1024) - kasutusse 1991. aastal, kui keemikutel oli tarvis kirjeldada tohutuid molekulikoguseid. Tänaseks on need aga mitmes valdkonnas ammendunud ja enam ei piisa näiteks meeletute andmekoguste kirjeldamiseks seni võimsaimast jottast.