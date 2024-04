PALJUD EHK OOTAKSID SEDA: Hiina vajubki maapõhja - mõõtmised kinnitavad seda

See on tõsine hoiatus riigile, mis on urbaniseerunud kiiremini kui ükski teine maailmas. 1980. aastal elas linnades ja nende ümbruses umbes 20% elanikkonnast; 2023. aastaks oli see arv tõusnud enam kui 65%ni. Nüüd oodatakse, et järgmise kümnendi jooksul tõuseb see arv 80%ni. Kasv on ületanud varasemates mudelites toodut, mis ennustasid, et selliseid arve ei saavutata enne 2030. aastat.