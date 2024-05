Elu tekke algus Maal langeb kokku selle muutusega planeedi käitumises

Rochesteri Ülikooli Maa-teadlase Wentao Huangi ja tema kolleegide hiljutine uurimustöö viitab siiski, et see magnetvälja ajutine nõrgenemine võis olla bioloogilisest katastroofist kaugel. Tegelikult võis see hoopis hapniku taset tõsta, luues ideaalsed tingimused varajase elu õitsenguks.