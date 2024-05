TÕELINE HIIGLANE Kuula kuidas häälitseb maailma suurim organism – te ilmselt ei aimagi, kes see on

See erakordne organism koosneb 47 000 varrest, mis kõik pärinevad ühest ja samast juurest ja jagavad identset DNA-d. Kuigi väliselt paistab ta justkui tavaline mets, on tegemist ühe ainsa isase Ameerika haavaga, mis on kasvanud tohutuks eluvormiks ja kaalub ca 6000 tonni.