Saint-Marceli koobas Prantsusmaal on üks maailma tuntumaid koopavõrgustikke. Selle sissepääsuala on olnud inimasustusega kaetud juba aastatuhandeid, alates kesk-paleoliitikumist. Kuid Saint-Marceli koobas on enamat kui lihtsalt sissepääs; see on vähemalt 64 kilomeetri pikkune, keeruline ja väänlev õõnsus, mis lookleb läbi maakoore.