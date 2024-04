Teaduslik uuring Neljandik maailma plastisodist pärineb viielt ettevõttelt

Viimase viie aasta jooksul läbi viidud ülemaailmse programmi käigus, mis hõlmas 84 riiki ja 1576 kogumisaktsiooni, on kindlaks tehtud, et kaubamärke saab kasutada plastitootjate vastutusele võtmiseks nende toodete eest, mis reostavad keskkonda. Uuring näitas, et 50 protsenti keskkonnast leitud plasttoodetest olid ilma kaubamärgita, mis rõhutab tootjapoolse aruandluse vajadust.